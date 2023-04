The Resident, tremendo annuncio per i fan: le diremo addio (Di venerdì 14 aprile 2023) Tutti gli ammiratori di The Resident devono prepararsi a sventolare i fazzoletti, per loro c’è una bruttissima notizia. In queste ore The Resident, medical drama che in Italia è in streaming su Disney + e in chiaro sulla Rai, ha dato uno spiacevole annuncio a tutti i suoi numerosi fan che per anni si sono appassionati alle vicende dei camici bianchi del Chastain Park. Ma come mai bisogna dirle addio? Ecco tutti i dettagli. The Resident: fan ammutoliti per la sua fine-ilovetrading.it-Fonte: Instagram @soyinfogeek17Le vicende del dottor Hawkins e dei suoi colleghi stanno per arrivare a uno stop forzato, questa per tutti coloro che hanno seguito le avventure del team del Chastain Park Memorial Hospital è davvero una spiacevole notizia. Nonostante i suoi modi bruschi lo specializzando, il The ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 14 aprile 2023) Tutti gli ammiratori di Thedevono prepararsi a sventolare i fazzoletti, per loro c’è una bruttissima notizia. In queste ore The, medical drama che in Italia è in streaming su Disney + e in chiaro sulla Rai, ha dato uno spiacevolea tutti i suoi numerosi fan che per anni si sono appassionati alle vicende dei camici bianchi del Chastain Park. Ma come mai bisogna dirle? Ecco tutti i dettagli. The: fan ammutoliti per la sua fine-ilovetrading.it-Fonte: Instagram @soyinfogeek17Le vicende del dottor Hawkins e dei suoi colleghi stanno per arrivare a uno stop forzato, questa per tutti coloro che hanno seguito le avventure del team del Chastain Park Memorial Hospital è davvero una spiacevole notizia. Nonostante i suoi modi bruschi lo specializzando, il The ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sissi_12 : @DisneyPlusIT Quando usciranno gli altri episodi di The Resident? Ps. Fatemi sapere chi devo odiare per averla cancellata - Ambra_7 : Ho appena visto l'episodio S05 | E16 di The Resident! #resident - isoladellerose : Guarda qui: - Ambra_7 : Ho appena visto l'episodio S05 | E15 di The Resident! #resident - Screenweek : #MattCzuchry da The Resident alla prossima stagione di American Horror Story #AHS12 -