The Ocean Race “arriva” a Genova e trasforma la città in capitale mondiale della Vela

Il primo "storico" arrivo diRace in Italia trasformerà Genova nella capitale mondiale della vela. Partita lo scorso 15 gennaio da Alicante (Spagna), la più straordinaria e dura regata intorno al mondo arriverà nel ...Genova - Genova si prepara a ospitare il suo Grand Finale diRace. Dal 24 giugno al 2 luglio il nuovo Waterfront di Levante, ideato da Renzo Piano, si trasformerà nell'Live Park , il villaggio diRace con numerosi eventi e attività ...Mancano poco più di due mesi al primo 'storico' arrivo diRace in Italia, la regata che trasformerà Genova nella capitale mondiale della vela. Partita lo scorso 15 gennaio da Alicante (Spagna), la più straordinaria e dura regata intorno al mondo ...

Genova si prepara al Grand Finale di The Ocean Race (24 giugno-2 ...

