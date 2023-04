The Mandalorian: ecco chi è Brendol Hux e il suo legame con la trilogia sequel di Star Wars (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel corso del settimo e penultimo episodio della terza stagione di The Mandalorian, fa il suo esordio il personaggio di Brendol Hux. Nel settimo episodio della Stagione 3 di The Mandalorian, intitolato "Le spie", fa la sua comparsa il personaggio di Brendol Hux, che ha molto a che fare con la trilogia sequel di Star Wars. Nel corso dell'episodio, il Comandante Brendol Hux viene presentato durante l'incontro del Consiglio delle Ombre con il Moff Gideon. Sentendo il nome "Hux", pensiamo subito che si tratti del Generale Hux, il cattivo interpretato da Domhnall Gleeson in tutti e tre i film della trilogia sequel di Star Wars. Ovviamente, se teniamo conto della timeline, si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Nel corso del settimo e penultimo episodio della terza stagione di The, fa il suo esordio il personaggio diHux. Nel settimo episodio della Stagione 3 di The, intitolato "Le spie", fa la sua comparsa il personaggio diHux, che ha molto a che fare con ladi. Nel corso dell'episodio, il ComandanteHux viene presentato durante l'incontro del Consiglio delle Ombre con il Moff Gideon. Sentendo il nome "Hux", pensiamo subito che si tratti del Generale Hux, il cattivo interpretato da Domhnall Gleeson in tutti e tre i film delladi. Ovviamente, se teniamo conto della timeline, si ...

