The Mandalorian 3: i fan impazziti per il nuovo upgrade di Grogu (Di venerdì 14 aprile 2023) Nell'episodio 7 di The Mandalorian 3 il piccolo Grogu ha ricevuto un potenziamento molto particolare che ha mandato i fan della serie in visibilio. Manca una sola puntata al finale della terza stagione di The Mandalorian che, rispetto alle precedenti, ha diviso in due il fandom. Molti sono rimasti scottati dal cameo di Jack Black e Lizzo, altri hanno criticato il pacing più lento dell'arco narrativo, ma tutti sono stati concordi nell'esprimere gioia verso quanto accaduto nell'episodio 7 dove il piccolo Grogu ha ricevuto un nuovo upgrade. All'inizio della puntata, infatti, Greef Karga, l'Alto Magistrato di Nevarro, regala a Din Djarin e Grogu il droide da combattimento IG-11 modificato e trasformato in IG-12, un robot pilotabile. Grazie a questo upgrade ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Nell'episodio 7 di The3 il piccoloha ricevuto un potenziamento molto particolare che ha mandato i fan della serie in visibilio. Manca una sola puntata al finale della terza stagione di Theche, rispetto alle precedenti, ha diviso in due il fandom. Molti sono rimasti scottati dal cameo di Jack Black e Lizzo, altri hanno criticato il pacing più lento dell'arco narrativo, ma tutti sono stati concordi nell'esprimere gioia verso quanto accaduto nell'episodio 7 dove il piccoloha ricevuto un. All'inizio della puntata, infatti, Greef Karga, l'Alto Magistrato di Nevarro, regala a Din Djarin eil droide da combattimento IG-11 modificato e trasformato in IG-12, un robot pilotabile. Grazie a questo...

