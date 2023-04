The Jackal presentano in anteprima a Comicon 2023 la serie Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget (Di venerdì 14 aprile 2023) The Jackal protagonisti di Comicon Napoli 2023 il 28 aprile con l'anteprima della serie Prime Video Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget. Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie comedy di The Jackal, sarà presentata in anteprima assoluta a Comicon Napoli 2023 venerdì 28 aprile nel corso di un esclusivo e divertente incontro durante il quale i The Jackal racconteranno curiosità e aneddoti legati a questo atteso progetto, da ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Theprotagonisti diNapoliil 28 aprile con l'dellaPrime Video- Un'- Un', la primacomedy di The, sarà presentata inassoluta aNapolivenerdì 28 aprile nel corso di un esclusivo e divertente incontro durante il quale i Theracconteranno curiosità e aneddoti legati a questo atteso progetto, da ...

