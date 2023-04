The Batman | Nicholas Hoult | Avevo fatto i provini per essere Bruce Wayne | mi hanno scartato

(Di venerdì 14 aprile 2023)ha raccontato del casting di Thee di come avesse partecipato aiper il ruolo da protagonista. Prima ancora che Robert Pattinson venisse scelto per vestire i panni del nuovo cavaliere oscuro sul grande schermo si erano diffusi in rete diversi nomi come papabili candidati per il ruolo: da Jack Reynor a Jack O'Connell, da Alexander Ludwig a Aaron Taylor-Johnson, fino ad arrivare a. Proprio quest'ultimo, in una recente intervista ai microfoni di The Guardian, ha rivelato di averper il ruolo. "uno screen test per The, ma non ho ottenuto la parte. Lo stesso è accaduto con Top Gun: Maverick. Poi ricevetti una chiamata da Tom ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arypigliate : @Nina_Sensi Un poco poco ???? Pensa di essere Batman, ma col cazzo che crepo come Maggie Gyllenhaal in The Dark Knight ?? - ShoppingAlertIT : THE BATMAN (2022) + Contenuto Bonus - Edizione Limitata (4K Ultra-HD + Blu-Ray) #Amazon???? - sirkosdress : ricordo ancora la follia di quel giorno, quanto cavolo mi manca la the batman era… - AndreaInApnea : @4Harrier @LuigiPirillo54 Uno dei comfort film che non mi stufo di guardare. Come anche ad esempio Interstellar, la… - MoviesAsbury : Un rumor circolato nelle scorse ore vorrebbe #AndyMuschietti alla regia di #TheBraveAndTheBold, reboot di Batman am… -

2, nuovamente diretto da Matt Reeves, potrebbe essere già in produzione come suggerito da Nicholas Hoult in ...è stato mostrato un teaser trailer diFlash che ha mostrato per la prima volta l'attesissimointerpretato da Michael Keaton. Ecco cosa possiamo vedere nel trailer. Il trailer del film...... come Harry Potter - con quattro modelli, uno per ognuna delle case di Hogwarts - League of Legends,, Game of Thrones,Witcher e Cyberpunk 2077. Veniamo alla vera nota dolente, che non ...

The Penguin: Il primo trailer della serie spin-off di The Batman ComingSoon.it

Nicholas Hoult ha raccontato del casting di The Batman e di come avesse partecipato ai provini per il ruolo da protagonista. Prima ancora che Robert Pattinson venisse scelto per vestire i panni del ...Secondo Variety l'inizio della produzione del sequel di The Batman sarebbe più vicina di quello che i fan si potrebbero aspettare.