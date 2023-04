Texas, esplosione in un caseificio: morte 18 mila mucche (Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000 mucche sono state uccise in un’esplosione in un caseificio del Texas all’inizio di questa settimana, lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. L’esplosione si è verificata in un caseificio situato nei pressi della cittadina di Dimmit, nella regione texana della Panhandle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che hanno scoperto che all’interno era rimasta intrappolata una persona. Fortunatamente, il lavoratore agricolo è stato salvato e trasportato in aereo in ospedale. “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”, ha dichiarato il commissario statale per l’agricoltura Sid ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000sono state uccise in un’in undelall’inizio di questa settimana, lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. L’si è verificata in unsituato nei pressi della cittadina di Dimmit, nella regione texana della Panhandle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che hanno scoperto che all’interno era rimasta intrappolata una persona. Fortunatamente, il lavoratore agricolo è stato salvato e trasportato in aereo in ospedale. “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”, ha dichiarato il commissario statale per l’agricoltura Sid ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta di un caseificio del Texas #ANSA - SkyTG24 : Usa, esplosione e incendio in Texas, uccisi 18mila capi bestiame - MenegazziMarina : RT @razorblack66: CONTINUANO A RITMO SERRATO GLI ' STRANI ' INCIDENTI IN USA.... @iosoioevoi - nieddupierpaolo : RT @EugeneAndHisAxe: Esplosione in una fattoria del Texas, morte 18.000 mucche - Ultima Ora - ANSA - Alestrading : RT @EnricoFaraboll1: Tucker Carlson su un'esplosione che ha provocato la morte di 18.000 capi di bestiame in Texas: 'Sembra terrorismo. For… -

