Texas | esplode un caseificio a Dimmit | morte nell’incendio 18mila mucche Indagini in corso

(Di venerdì 14 aprile 2023) Un’esplosione a cui è seguito un incendio devastante, che ha provocato ladiin undel, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. “Si tratta dell’incendio avvenuto in una fattoria di bestiame che ha provocato più morti in tutta la storia del; lee lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”, ha dichiarato il commissario statale per l’agricoltura Sid Miller. L’esplosione e l’incendio che ne è seguito hanno devastato nella notte tra lunedì e martedì ildi Southfork, situato nei pressi della cittadina dinella regione texana della Panhandle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la ...

Incredibile incidente in Texas, con una potente esplosione che ha distrutto un'azienda casearia nei pressi di Dimmitt, causando il ferimento di una persona e la morte di 18mila mucche. La causa dell'esplosione e del ...

Un’esplosione a cui è seguito un incendio devastante, che ha provocato la morte di 18mila mucche in un caseificio del Texas, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferend ...Una strage di animali con numeri pesantissimi. Circa 18.000 mucche sono state uccise in un'esplosione in un caseificio del Texas all'inizio di questa settimana, secondo le autorità locali. L'esplosion ...