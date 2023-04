Texas, esplode il metano nello scarico di fumi del letame: morte 18.000 mucche di un caseificio (video) (Di venerdì 14 aprile 2023) Il surriscaldamento del letame nel sistema di scarico dei fumi di metano prodotto dalla fermentazione dei rifiuti organici di un caseificio di Southfork, in Texas ha provocato un’esplosione che ha ucciso circa 18.000 mucche, molte arse vive nell’incendio che si è sviluppato successivamente. L’esplosione e l’incendio che ne è seguito hanno devastato nella notte tra lunedì e martedì il caseificio di Southfork, situato nei pressi della cittadina di Dimmit nella regione texana della Panhandle, nel sud degli Stati Uniti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che successivamente “hanno scoperto che all’interno era rimasta intrappolata una persona“, una lavoratrice agricola ferita, salvata e trasportata in aereo in ospedale. “Si tratta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Il surriscaldamento delnel sistema dideidiprodotto dalla fermentazione dei rifiuti organici di undi Southfork, inha provocato un’esplosione che ha ucciso circa 18.000, molte arse vive nell’incendio che si è sviluppato successivamente. L’esplosione e l’incendio che ne è seguito hanno devastato nella notte tra lunedì e martedì ildi Southfork, situato nei pressi della cittadina di Dimmit nella regione texana della Panhandle, nel sud degli Stati Uniti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che successivamente “hanno scoperto che all’interno era rimasta intrappolata una persona“, una lavoratrice agricola ferita, salvata e trasportata in aereo in ospedale. “Si tratta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Texas, esplode il metano nello scarico di fumi del letame: morte 18.000 mucche di un caseificio (video)… - News24Italy : #Esplode fattoria in Texas, morte 18mila mucche - Video - greenMe_it : Esplode un allevamento intensivo: così sono appena morte 18mila mucche in Texas - QdSit : Esplode fattoria in Texas, morte 18mila mucche - ledicoladelsud : Esplode fattoria in Texas, morte 18mila mucche – Video -

Dramma in Texas: esplode un caseificio, muoiono 18 mila mucche Quasi 18 mila mucche morte bruciate vive. È la drammatica tragedia che è avvenuta a causa di un caseificio a South Fork Dairy, vicino alla città di Dimmitt, in Texas. Secondo le indagini delle autorità locali a innescarre l'esplosione di gas metano potrebbero essere stati i macchinari presenti nella struttura: in particolare un macchinario che è adibito a ... Texas, esplode fattoria, morte 18mila mucche - VIDEO choc 'Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo', ha dichiarato il commissario statale ... Esplode fattoria in Texas, morte 18mila mucche 'Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo', ha dichiarato il commissario statale ... Quasi 18 mila mucche morte bruciate vive. È la drammatica tragedia che è avvenuta a causa di un caseificio a South Fork Dairy, vicino alla città di Dimmitt, in. Secondo le indagini delle autorità locali a innescarre l'esplosione di gas metano potrebbero essere stati i macchinari presenti nella struttura: in particolare un macchinario che è adibito a ...'Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo', ha dichiarato il commissario statale ...'Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo', ha dichiarato il commissario statale ... Texas, esplode un caseificio a Dimmit: morte nell’incendio 18mila mucche. Indagini in corso Il Fatto Quotidiano Esplode una fattoria in Texas: morte diciottomila mucche Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ... Esplode fattoria in Texas, morte 18mila mucche – Video Circa 18.000 mucche sono state uccise nell’esplosione di una fattoria del Texas all’inizio di questa settimana. Lo riferiscono le autorità locali. Nell’incendio, che ha coinvolto il caseificio di Sout ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Circa 18.000 mucche sono state uccise nell’esplosione di una fattoria del Texas all’inizio di questa settimana. Lo riferiscono le autorità locali. Nell’incendio, che ha coinvolto il caseificio di Sout ...