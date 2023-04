Texas, circa 18.000 mucche uccise in esplosione in un caseificio (Di venerdì 14 aprile 2023) circa 18.000 mucche sono state uccise in un'esplosione in un caseificio del Texas all'inizio di questa settimana, secondo le autorità locali. L'esplosione, a South Fork Dairy vicino alla città di Dimmitt, ha lasciato anche una persona in condizioni critiche. Le autorità ritengono che i macchinari nella struttura possano aver innescato un'esplosione di gas metano. L'esplosione e l'incendio che ne è seguito hanno devastato nella notte tra lunedì e martedì il caseificio nella regione texana della Panhandle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che "hanno scoperto che all'interno era rimasta intrappolata una persona". Il lavoratore agricolo è stato salvato e trasportato in aereo in ospedale. "Si tratta ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 aprile 2023)18.000sono statein un'in undelall'inizio di questa settimana, secondo le autorità locali. L', a South Fork Dairy vicino alla città di Dimmitt, ha lasciato anche una persona in condizioni critiche. Le autorità ritengono che i macchinari nella struttura possano aver innescato un'di gas metano. L'e l'incendio che ne è seguito hanno devastato nella notte tra lunedì e martedì ilnella regione texana della Panhandle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che "hanno scoperto che all'interno era rimasta intrappolata una persona". Il lavoratore agricolo è stato salvato e trasportato in aereo in ospedale. "Si tratta ...

