Tesla pronta a rinnovare il design della Model 3

Tesla ha annunciato nei mesi scorsi che la Model 3 subirà un restyling importante. L'azienda di Elon Musk sta lavorando a questo progetto ormai da qualche tempo, al fine di offrire ai propri utenti una vettura aggiornata non solo nelle prestazioni ma anche nel design. Il progetto è noto internamente con il nome di Project Highland e una prima versione è stata avvistata dal vivo. Questo significa che il momento del lancio ufficiale della nuova Model 3 sembra ormai essere molto vicino. Con il debutto della Model 3 Project Highland, Tesla punta ad apportare diversi cambiamenti e rinnovamenti alla vettura elettrica. Tra le principali novità ci saranno il nuovo sistema di infotainment e un design diverso per la ...

