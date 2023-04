Tesla - Nuovo taglio ai listini | anche in Italia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laprocede imperterrita con la "guerra dei prezzi" scatenata all'inizio di gennaio. La Casa statunitense, infatti, ha deciso di apportare nuovi tagli aiin diversi mercati, tra cuil', con l'obiettivo di sostenere la domanda e quindi i volumi di produzione e vendita, soprattutto dei modelli più popolari. I nuovi prezzi. La sforbiciata, da mesi oggetto di forti attenzioni tra gli analisti di Borsa per il possibile impatto sulla marginalità operativa (gli effetti potranno essere verificati il 19 aprile prossimo con la pubblicazione dei conti del primo trimestre), riguarda, innanzitutto, la Model 3. Per la variante RWD, il prezzo base rimane invariato a 41.490 euro, mentre la Long Range scende da 52.990 a 48.990 e la Performance da 59.990 a 53.990. Quanto alla Model Y, il listino parte da 46.990 ...

Il nuovo taglio dei prezzi riguarda, in primo luogo, la Model 3. Per la versione RWD a ruote motrici posteriori, il prezzo base è rimasto invariato a 41.490 euro, ma la Long Range scende da 52.990 ...