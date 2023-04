Tesla Model 3 - Nuovo taglio ai prezzi, anche in Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) La Tesla procede imperterrita con la "guerra dei prezzi" scatenata all'inizio di gennaio. La Casa statunitense, infatti, ha deciso di apportare nuovi tagli ai listini in diversi mercati, tra cui anche l'Italia, con l'obiettivo di sostenere la domanda e quindi i volumi di produzione e vendita, soprattutto dei Modelli più popolari. I nuovi prezzi. La sforbiciata, da mesi oggetto di forti attenzioni tra gli analisti di Borsa per il possibile impatto sulla marginalità operativa (gli effetti potranno essere verificati il 19 aprile prossimo con la pubblicazione dei conti del primo trimestre), riguarda, innanzitutto, la Model 3. Per la variante RWD, il prezzo base rimane invariato a 41.490 euro, mentre per la Long Range scende da 52.990 a 48.990 e per la Performance da 59.990 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023) Laprocede imperterrita con la "guerra dei" scatenata all'inizio di gennaio. La Casa statunitense, infatti, ha deciso di apportare nuovi tagli ai listini in diversi mercati, tra cuil', con l'obiettivo di sostenere la domanda e quindi i volumi di produzione e vendita, soprattutto deili più popolari. I nuovi. La sforbiciata, da mesi oggetto di forti attenzioni tra gli analisti di Borsa per il possibile impatto sulla marginalità operativa (gli effetti potranno essere verificati il 19 aprile prossimo con la pubblicazione dei conti del primo trimestre), riguarda, innanzitutto, la3. Per la variante RWD, il prezzo base rimane invariato a 41.490 euro, mentre per la Long Range scende da 52.990 a 48.990 e per la Performance da 59.990 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Benzinga_Italia : La Tesla Model 3 in cima alla classifica non è una sorpresa, ma altri marchi potrebbero sorprendere i lettori - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Tesla Model 3: le foto spia del restyling - lucagrecoita : Tesla abbassa i prezzi in Italia ???? Model 3 Long Range €52.990 --> €48.990 -7,5% Performance €59.990 --> €53.990 -… - startzai : RT @guidaautonoma: #Tesla Model 3: le foto spia del restyling - guidaautonoma : #Tesla Model 3: le foto spia del restyling -

Borsa: Stellantis sale ancora(+1%), buone indicazioni da Tavares in assemblea ...di mercato e' influenzato da uno scenario di prezzi in calo negli Stati Uniti e in cui Tesla sta intervenendo sui prezzi. Il gruppo americano ha annunciato nuovi ribassi sui suoi veicoli Model 3 e ... Borsa: Stellanti sale ancora(+1%), buone indicazioni da Tavares in assemblea ...di mercato e' influenzato da uno scenario di prezzi in calo negli Stati Uniti e in cui Tesla sta intervenendo sui prezzi. Il gruppo americano ha annunciato nuovi ribassi sui suoi veicoli Model 3 e ... BYD Seal: occhio Model 3 Rivale della Tesla Model 3, questa berlina a trazione posteriore o integrale ha fino 570 km di autonomia. Arriverà in Italia nell'estate del 2023. UNA CLASSICA BERLINA - Dopo la Dolphin ecco un'altra novità della ... ...di mercato e' influenzato da uno scenario di prezzi in calo negli Stati Uniti e in cuista intervenendo sui prezzi. Il gruppo americano ha annunciato nuovi ribassi sui suoi veicoli3 e ......di mercato e' influenzato da uno scenario di prezzi in calo negli Stati Uniti e in cuista intervenendo sui prezzi. Il gruppo americano ha annunciato nuovi ribassi sui suoi veicoli3 e ...Rivale della3, questa berlina a trazione posteriore o integrale ha fino 570 km di autonomia. Arriverà in Italia nell'estate del 2023. UNA CLASSICA BERLINA - Dopo la Dolphin ecco un'altra novità della ... Tesla Model 3: le foto spia del restyling AlVolante Nuovo taglio ai prezzi, anche in Italia Quanto alla Model Y, il listino parte da 46.990 euro per la Standard, da 53.990 per la Long Range e da 59.900 per la Performance. Anche i prezzi degli altri due veicoli in gamma sono stati modificati. Tesla Cybertruck testa il maxi tergicristallo con la galleria del vento. La produzione è vicina In corso gli ultimi affinamenti per il Tesla Cybertruck, beccato da un drone durante i test per il max tergicristallo singolo ... Quanto alla Model Y, il listino parte da 46.990 euro per la Standard, da 53.990 per la Long Range e da 59.900 per la Performance. Anche i prezzi degli altri due veicoli in gamma sono stati modificati.In corso gli ultimi affinamenti per il Tesla Cybertruck, beccato da un drone durante i test per il max tergicristallo singolo ...