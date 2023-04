Terzo Polo simpatico imbroglio: Renzi e Calenda, che figura di palta (Di venerdì 14 aprile 2023) Interpreti: Stanlio e Ollio; titolo: Le Comiche Finale; registi: Matteo Renzi e Carlo Calenda. Non nelle sale cinematografiche, ma nei palazzi del potere romano è in programmazione un film pazzesco, divertentissimo, tipo i cinepanettoni con Boldi e De Sica. Solo che i due comici e attori protagonisti sono più bravi. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-5.mp4 Carlo Calenda e Matteo Renzi, nelle parti di Stanlio e Ollio, stanno mettendo fine al cosiddetto e presunto Terzo Polo, con una commedia che neppure la mente del più fervido autore poteva partorire. Ci sono tutti gli elementi: il giallo dei soldi, i drammi umani, le accuse reciproche e gag esilaranti. L’ultima battuta è di Calenda: “Renzi? Non saprei. Lui è uno che ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 aprile 2023) Interpreti: Stanlio e Ollio; titolo: Le Comiche Finale; registi: Matteoe Carlo. Non nelle sale cinematografiche, ma nei palazzi del potere romano è in programmazione un film pazzesco, divertentissimo, tipo i cinepanettoni con Boldi e De Sica. Solo che i due comici e attori protagonisti sono più bravi. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-5.mp4 Carloe Matteo, nelle parti di Stanlio e Ollio, stanno mettendo fine al cosiddetto e presunto, con una commedia che neppure la mente del più fervido autore poteva partorire. Ci sono tutti gli elementi: il giallo dei soldi, i drammi umani, le accuse reciproche e gag esilaranti. L’ultima battuta è di: “? Non saprei. Lui è uno che ...

