Terzo Polo sciolto | Bonino umilia Calenda | “Uomo dei voltafaccia | inaffidabile”

L'ultima lite tra Carlo Calenda e Matteo Renzi ha portato alla morte del Terzo Polo. Un esito che non stupisce Emma Bonino, leader di +Europa, che ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale spara a zero contro l'ex ministro e numero uno di Azione: "È l'Uomo dei voltafaccia. Io ho in mente quello del 7 agosto dell'anno scorso, quando ruppe il patto con il Pd di Letta e con noi di +Europa. Eppure aveva baciato solo qualche giorno prima in conferenza stampa Enrico Letta e, se ci fosse stato Nicola Fratoianni, avrebbe abbracciato pure lui, per suggellare l'accordo. Non dimentico quel giorno in cui Calenda, dopo avere preso l'impegno con il centrosinistra, annuncia che tutto è cambiato. È stata una data spartiacque". "Dopo quel 7 di agosto con ...

