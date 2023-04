Terzo Polo | Scalfarotto | ' responsabilità trattativa è di chi la conduce'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Calenda dice oggi su Repubblica che lui non si è fatto fregare perché sa ‘come si negozia nel business'. Sarà, ma io che ho lavorato per 12 anni e in tre paesi diversi per una multinazionale americana, da quelle parti ho imparato per prima cosa che le trattative possono anche essere durissime ma si interrompono un millimetro prima della rottura, non un millimetro dopo". Così Ivandi Iv su twitter. "E ho imparato anche che ladi portare a casa un progetto sta in primo luogo sul capo: se un team fallisce a un passo dalla chiusura, il fallimento è in primo luogo del capo. Un dirigente di vertice chiude il deal, non fa saltare il tavolo. Nel business dove lavoravo io, insomma, un capo come Carlo Calenda sarebbe stato accompagnato velocemente alla porta”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - ArturoB23022138 : Alta % di riciclati, pochi competenti, Carfagna&Gelmini, molti cattocretini, linea politica indefinita, molto spess… - Capezzone : RT @LaVeritaWeb: Dopo giorni di fibrillazione e di finte tregue, Carlo Calenda cade nella trappola dei renziani e silura via social l’idea… -

Che maledizione il partito unico ! Non riesce quasi mai, e nel caso di quello Calenda - Renzi proprio mai, e quando si crea - vedi il Pd - resta instabile e soggetto a continue scissioni. È una ...C'era una grande occasione per ilma non ci sarà il partito unico", le parole di Matteo Renzi sul partito unico con Calenda in diretta su Radio Leopolda. / Radio Leopolda'Sulnon c'è nessun elemento per rompere, Carlo ci ha fatto sapere via stampa che il partito unico era morto, inutile rinfacciarsi le responsabilità, mi spiace solo che non ci sia stato un ...

Terzo Polo, Renzi: "Nessun motivo politico per rompere" Adnkronos

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Calenda dice oggi su Repubblica che lui non si è fatto fregare perché sa ‘come si negozia nel business’. Sarà, ma io che ho lavorato per 12 anni e in tre paesi diversi per ..."La verità è che Renzi strutturalmente non può fare un passo di lato. Si è visto dopo il referendum", ricorda il leader di Azione e presidente del Terzo polo. "Quando a dicembre si è ripreso il 100% ...