Terzo polo: Sbrollini (Iv), 'rottura Calenda indebolisce campagna amministrative' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Sono molto dispiaciuta per la rottura unilaterale del progetto del Terzo polo voluta da Calenda, che tra l'altro indebolisce la campagna elettorale per le amministrative”. Lo dice la senatrice del Gruppo Azione-Italia viva Daniela Sbrollini sulla prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio nella quale vanno al voto 498 città, di cui 13 capoluogo tra cui anche Vicenza. “Nonostante tutto – aggiunge - non rinunciamo a questo grande progetto di costruire una casa per i riformisti, in vista delle Elezioni europee dell'anno prossimo. Da questo punto di vista, il quotidiano Il Riformista, sarà un importante volano per i riformisti, sia quelli presenti in tutti gli schieramenti, sia per chi non ha mai fatto politica”. “Questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Sono molto dispiaciuta per launilaterale del progetto delvoluta da, che tra l'altrolaelettorale per le”. Lo dice la senatrice del Gruppo Azione-Italia viva Danielasulla prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio nella quale vanno al voto 498 città, di cui 13 capoluogo tra cui anche Vicenza. “Nonostante tutto – aggiunge - non rinunciamo a questo grande progetto di costruire una casa per i riformisti, in vista delle Elezioni europee dell'anno prossimo. Da questo punto di vista, il quotidiano Il Riformista, sarà un importante volano per i riformisti, sia quelli presenti in tutti gli schieramenti, sia per chi non ha mai fatto politica”. “Questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - marosa259 : RT @danieledv79: Se così fosse, ora è chiaro chi sia ad aver fatto fallire il Terzo Polo come progetto unitario. - daniela_garbati : RT @mariamacina: Ecco il soggetto che tenevamo in casa! Calenda apre a sorpresa anche a un’ipotesi di alleanza surreale: «Con Schlein? Per… -