Terzo Polo, Renzi: "Calenda ha fatto sapere via stampa che partito unico era morto" (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Sul Terzo Polo "non c'è nessun elemento per rompere, Carlo ci ha fatto sapere via stampa che il partito unico era morto, inutile rinfacciarsi le responsabilità, mi spiace solo che non ci sia stato un motivo politico". Così Matteo Renzi, a Radio Leopolda, dopo la rottura con Carlo Calenda sul partito unico, ribadendo "che di più non potevo fare". "Se ci fosse stato motivo politico per rompere ce ne saremmo fatti una ragione, sul Conte due c'era ad esempio una divisione politica" oggi "non voglio alimentare la polemica ho fatto solo un tweet con l'appello a non rompere", ha detto ancora Renzi, continuando: "Ora chiedo a Italia Viva di ..."

