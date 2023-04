Terzo polo: Paita (Iv-Az), 'gruppi restano uniti, su partito unico non escluso ripensamento' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "E' andata male, non ce lo aspettavamo. Il partito unico è congelato, ma l'esperienza parlamentare comune non si concluderà, perché abbiamo deciso di andare avanti con i gruppi unitari”. Lo ha detto a 'Un giorno da pecora' su Radio1 la presidente del Gruppo Azione-Italia viva Raffaella Paita. “Ho visto un'iniziativa politica del gruppo positiva – prosegue Paita - Guardando al futuro, dal momento che i gruppi rimangono uniti, non è escluso un ripensamento. Mi auguro che per le Elezioni Europee si riuniscano tutte le operazioni riconducibili al riformismo, per sfidare i populismi di destra e sinistra”. “La rottura non è stata quindi determinata da fattori politici di fondo, non riusciamo bene a capire nemmeno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "E' andata male, non ce lo aspettavamo. Ilè congelato, ma l'esperienza parlamentare comune non si concluderà, perché abbiamo deciso di andare avanti con iunitari”. Lo ha detto a 'Un giorno da pecora' su Radio1 la presidente del Gruppo Azione-Italia viva Raffaella. “Ho visto un'iniziativa politica del gruppo positiva – prosegue- Guardando al futuro, dal momento che irimangono, non èun. Mi auguro che per le Elezioni Europee si riuniscano tutte le operazioni riconducibili al riformismo, per sfidare i populismi di destra e sinistra”. “La rottura non è stata quindi determinata da fattori politici di fondo, non riusciamo bene a capire nemmeno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - lvoir : RT @Ste_Mazzu: I nostri illuminati imprenditori si son detti: ma perché investire in ricerca e sviluppo quando con quei soldi possiamo scom… - naladrof53 : @ClientiCarmelo @ItaliaViva @matteorenzi @bobogiac @radioleopoldait Ma terzo polo de che? Voi vaneggiate, una coali… -