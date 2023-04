Terzo Polo: Napoli, 'non arrendiamoci, spazio riformista serve più di prima' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Molti ricorderanno i signori Roses, sullo schermo Michael Douglas e Kathleen Turner: innamorati a prima vista, poi prigionieri della routine, quindi un crescendo di dissapori e litigi, fino all'epilogo tragico del suicidio, con il pubblico degli spettatori ammutolito e costernato per un finale impensabile fra due coniugi giovani, belli e con la vita che gli sorride. Ecco: un finale simile è quanto non deve accadere fra Carlo Calenda e Matteo Renzi". Così Osvaldo Napoli di Azione. "Si tratta ora di costruire un modus convivendi, essenziale per tutti, con un minimo di regole e soprattutto con una chiara intesa su un punto: evitare gli attacchi e le polemiche fra di noi. Gli avversari sono altrove, a destra e a sinistra". "Possiamo congelare il progetto, oppure ognuno può immaginare di perseguirlo senza l'altro, ma nessuno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Molti ricorderanno i signori Roses, sullo schermo Michael Douglas e Kathleen Turner: innamorati avista, poi prigionieri della routine, quindi un crescendo di dissapori e litigi, fino all'epilogo tragico del suicidio, con il pubblico degli spettatori ammutolito e costernato per un finale impensabile fra due coniugi giovani, belli e con la vita che gli sorride. Ecco: un finale simile è quanto non deve accadere fra Carlo Calenda e Matteo Renzi". Così Osvaldodi Azione. "Si tratta ora di costruire un modus convivendi, essenziale per tutti, con un minimo di regole e soprattutto con una chiara intesa su un punto: evitare gli attacchi e le polemiche fra di noi. Gli avversari sono altrove, a destra e a sinistra". "Possiamo congelare il progetto, oppure ognuno può immaginare di perseguirlo senza l'altro, ma nessuno ...

