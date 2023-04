Terzo Polo | Mastella | ' Renzi e Calenda due teste calde | unico terzo polo sono io'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) -? “duecon idee più democristiane, mentreè un liberale e un pariolino. Ma vi pare chesi sarebbe fatto soffiare la leadership? E' stato un matrimonio riparatore per evitare che soccombessero alle politiche”. Così a Rai Radio1, ospite a Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento Clemente, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. In passato lei si era sentito con Carlo. “Si, gli suggerii di sostenere il governo Conte, ma lui se la prese molto male”. Quindi secondo lei l'esperienza delè definitivamente conclusa? “Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - AgenziaVISTA : Terzo polo, Renzi: Data disponibilità a sciogliere Italia Viva a ottobre. Ora basta volare rasoterra #renzi… - gubgfol : RT @lorepregliasco: Andrebbe riconosciuto che l'unico 'terzo polo' elettoralmente e politicamente rilevante negli ultimi vent'anni è stato.… -

Leggi Anchevacilla, scintille tra i due leader - Renzi: 'Folle mandare tutto a monte, Calenda si assume responsabilità' Leggi Anche, la tregua armata già vacilla - Calenda: 'Nulla di fatto, ...... Italia Viva risponde ora con dieci slide modello "governo Renzi" con le fake news sulla rottura del. Che però, ricordiamo, resta come gruppo parlamentare per non rinunciare ai privilegi ...Gli effetti dell'avvenuta dissoluzione delsi avvertiranno nel breve termine. Carlo Calenda ha affermato che alle prossime elezioni europee del 2024 "ci saranno due partiti che andranno separati perché è stato fatto saltare un ...

Terzo Polo, Calenda: "Azione e Italia Viva divisi alle elezioni europee" TGCOM

“Falso – Renzi ha permesso a Calenda di diventare ministro, ambasciatore, leader del Terzo Polo e lo ha sostenuto sia alle Europee che al comune di Roma, contribuendo a finanziarne le campagne ...A parlare oggi per primo è Matteo Renzi. Interviene a Radio Leopolda, racconta la sua versione e non si dà colpe del fallimento del progetto di partito unico del Terzo Polo, "definitivamente morto", ...