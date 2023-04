Terzo polo: Iv, 'le 10 fake news, falso che Renzi ha problemi personali con Calenda' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - È vero che Renzi ha problemi personali con Calenda? "falso - Renzi ha permesso a Calenda di diventare ministro, ambasciatore, leader del Terzo polo e lo ha sostenuto sia alle Europee che al comune di Roma, contribuendo a finanziarne le campagne elettorali. È evidente che Renzi non ha nessun problema caratteriale o personale con Calenda". Lo dice Italia viva, che ha diffuso una serie di slide su 'Le 10 fake news sulla rottura del Terzo polo'. È vero che Renzi non voleva girare i soldi al partito unitario? "falso - nel documento proposto da Renzi, Italia Viva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - È vero chehacon? "ha permesso adi diventare ministro, ambasciatore, leader dele lo ha sostenuto sia alle Europee che al comune di Roma, contribuendo a finanziarne le campagne elettorali. È evidente chenon ha nessun problema caratteriale o personale con". Lo dice Italia viva, che ha diffuso una serie di slide su 'Le 10sulla rottura del'. È vero chenon voleva girare i soldi al partito unitario? "- nel documento proposto da, Italia Viva ...

