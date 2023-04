Terzo Polo | Gribaudo | ' libdem con progressisti | centro autonomo destinato a spaccarsi'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Al di là dei personalismi e di quello che si legge in pubblico, il tema di questa frattura nelè politico. C'è un destraa guida Meloni, e ci stanno iguidati dal Pd di Elly Schlein". Così Chiara, vicepresidente Pd, a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. "In questo quadro, che è sempre maggioritario, unda destra e sinistra è. Per me è stato un errore la scelta di Calenda di andare da solo alle politiche. Unliberal democratico è l'alleato naturale dei. Come è stato l'Ulivo di Prodi e come succede nelle competizioni locali ogni volta che vinciamo".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - Enjol_ras1789 : RT @AlRobecchi: Gli imprenditori italiani che hanno finanziato il cosiddetto terzo polo con quattro milioni di euro andrebbero interdetti d… - _nic29 : Ma davvero @CarloCalenda si aspettava che @matteorenzi si comportasse come un essere umano? Ma la domanda più impo… -

Azione e Italia Viva non si fondono più, il cosiddettoè stato ucciso prima di vedere la luce dall'ego di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Tra i due volano stracci su Twitter e sui giornali: si accusano a vicenda di aver sbarrato la strada al ...Parole che aumentano la preoccupazione di alcuni, sia in Italia Viva che Azione, per lo strappo e il fallimento del progetto del. 'Andare divisi alle europee sarebbe una follia', lo sfogo ...... forse estreme, che si fanno in queste ore in ambienti politici è che il vero obiettivo dell'ex segretario Dem - ed è per questo che ha rotto con Calenda sul partito unico - non sia ilma ...

Terzo Polo, Calenda: "Azione e Italia Viva divisi alle elezioni europee" TGCOM

