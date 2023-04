Terzo polo: Gozi (Re), 'costruzione Renew Italia va avanti' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Alla Fondazione Einaudi a Roma con Giuseppe Benedetto, Oscar Giannino e Alessandro De Nicola confermiamo la nostra scelta europea e lavoriamo per la costruzione di Renew Europe in Italia: obiettivo elezioni europee. E un caloroso benvenuto ad Andrea Marcucci, ospite dei Liberali e Democratici europei”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Alla Fondazione Einaudi a Roma con Giuseppe Benedetto, Oscar Giannino e Alessandro De Nicola confermiamo la nostra scelta europea e lavoriamo per ladiEurope in: obiettivo elezioni europee. E un caloroso benvenuto ad Andrea Marcucci, ospite dei Liberali e Democratici europei”. Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato diEurope e segretario generale del Partito democratico europeo.

