Terzo Polo | Calenda | ' gruppi resteranno uniti'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "I gruppi resteranno insieme? Certo sono stati votati così ed è giusto che restino così". Così Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno su rai 1.

Elly Schlein, la 'proposta indecente' di Carlo Calenda: "Mai dire mai" Nel gran ballo del mattone delle opposizioni, Carlo Calenda bidonato da Matteo Renzi è già pronto a tornare dal Pd, il suo vecchio e fugace amore prima della fallimentare esperienza del Terzo Polo. Il leader di Azione, in poche ore, ha mandato a quel paese l'ex premier e Italia Viva, con cui era sul punto di creare il 'partito unico' dei moderati.

Terzo Polo, Boschi: "Il progetto del partito unico è fallito per decisione di Calenda" 'Il progetto del partito unico è fallito perché così ha deciso Calenda. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora ripartiamo da Italia Viva, portando avanti il nostro lavoro con lo stesso impegno di...'

Terzo Polo: Calenda, 'rottura mi spiace e credo spiaccia a tanti anche in Iv' Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Noi avevamo preso un impegno" dopo le politiche "di fare un partito insieme ma arrivati al dunque, Renzi ha detto no. Mi dispiace e mi scuso anche con gli elettori. Io ce..."

Rottura Renzi-Calenda, a Napoli Ferrandino e Carpentieri passano con Azione La notizia si inserisce nel confronto delle ultime ore tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, arrivati al punto di rottura nella nascita del Terzo Polo formato da Italia Viva ed Azione.