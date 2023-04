Terzo Polo, Calenda: “Azione e Italia Viva divise alle elezioni europee” (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Il day after non solo conferma la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Ma la cristallizza nel tempo. E a farlo è il leader di Azione: “alle europee andremo divisi”, dice in tv. Parole che aumentano la preoccupAzione di alcuni, sia in Iv che Azione, per lo strappo e il fallimento del progetto del Terzo Polo. “Andare divisi alle europee sarebbe una follia”, lo sfogo di un parlamentare centrista all’Adnkronos. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi attuali alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c’è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un rapporto. Del resto, si spiega, i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Il day after non solo conferma la rottura tra Carloe Matteo Renzi. Ma la cristallizza nel tempo. E a farlo è il leader di: “andremo divisi”, dice in tv. Parole che aumentano la preoccupdi alcuni, sia in Iv che, per lo strappo e il fallimento del progetto del. “Andare divisisarebbe una follia”, lo sfogo di un parlamentare centrista all’Adnkronos. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi attuali alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c’è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un rapporto. Del resto, si spiega, i ...

