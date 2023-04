Terzo Polo, Calenda: “Azione e Italia Viva divise alle elezioni europee” (Di venerdì 14 aprile 2023) Nei due partiti c'è chi è preoccupato dalla rottura Il day after non solo conferma la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Ma la cristallizza nel tempo. E a farlo è il leader di Azione: “alle europee andremo divisi”, dice in tv. Parole che aumentano la preoccupAzione di alcuni, sia in Iv che Azione, per lo strappo e il fallimento del progetto del Terzo Polo. “Andare divisi alle europee sarebbe una follia”, lo sfogo di un parlamentare centrista all’Adnkronos. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi attuali alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c’è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Nei due partiti c'è chi è preoccupato dalla rottura Il day after non solo conferma la rottura tra Carloe Matteo Renzi. Ma la cristallizza nel tempo. E a farlo è il leader di: “andremo divisi”, dice in tv. Parole che aumentano la preoccupdi alcuni, sia in Iv che, per lo strappo e il fallimento del progetto del. “Andare divisisarebbe una follia”, lo sfogo di un parlamentare centrista all’Adnkronos. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi attuali alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c’è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un ...

