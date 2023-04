Terzo Polo, Boschi (Iv): 'Dispiace, ma non accettiamo la logica del prendere o lasciare' (Di venerdì 14 aprile 2023) Maria Elena Boschi si è detta dispiaciuta per la rottura del patto con Carlo Calenda e accusa il leader di Azione di essersi tirato indietro per non esser stato investito del ruolo di capo del nuovo ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) Maria Elenasi è detta dispiaciuta per la rottura del patto con Carlo Calenda e accusa il leader di Azione di essersi tirato indietro per non esser stato investito del ruolo di capo del nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ItaliaViva : Ieri Calenda ha proposto un Documento. Noi abbiamo replicato con queste piccole modifiche, semplicissime. Chi vuole… - lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - paroleacaso_ : RT @ChiodiDonatella: Hai capito le furbette? #Carfagna e #Gelmini viste le brutte tra #Calenda e #Renzi vogliono tornare in #ForzaItalia. E… - Sonoinnocentema : RT @ChiodiDonatella: Hai capito le furbette? #Carfagna e #Gelmini viste le brutte tra #Calenda e #Renzi vogliono tornare in #ForzaItalia. E… -