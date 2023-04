Terzo Polo: Bonino, 'casa dei liberali c'è già, è +Europa' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Calenda è l'uomo dei voltafaccia: io ho in mente quello del 7 agosto dell'anno scorso, quando ruppe il patto con il Pd di Letta e con noi di +Europa. È stata una data spartiacque, da quel giorno con Calenda non ho mai più parlato. Il voltafaccia è stato un punto di non ritorno perché io con i voltafaccia non mi intendo”. Lo ha detto a Repubblica.it Emma Bonino, leader di +Europa. “Nel 2017 Calenda mi disse: sciogli +Europa e vieni con me. Rimasi esterrefatta. Ammesso che avessi avuto intenzione di sciogliere il nostro partito, per farne uno nuovo ci vuole un congresso, secondo le regole della democrazia. A meno che non si pensi a uno solo al comando. Gli proponemmo una federazione, ma non se ne fece nulla. Il tentativo del partito unico era una sciocchezza perché non si fa un partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Calenda è l'uomo dei voltafaccia: io ho in mente quello del 7 agosto dell'anno scorso, quando ruppe il patto con il Pd di Letta e con noi di. È stata una data spartiacque, da quel giorno con Calenda non ho mai più parlato. Il voltafaccia è stato un punto di non ritorno perché io con i voltafaccia non mi intendo”. Lo ha detto a Repubblica.it Emma, leader di. “Nel 2017 Calenda mi disse: scioglie vieni con me. Rimasi esterrefatta. Ammesso che avessi avuto intenzione di sciogliere il nostro partito, per farne uno nuovo ci vuole un congresso, secondo le regole della democrazia. A meno che non si pensi a uno solo al comando. Gli proponemmo una federazione, ma non se ne fece nulla. Il tentativo del partito unico era una sciocchezza perché non si fa un partito ...

