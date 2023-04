Terzo Polo: Bonetti, 'resta urgente necessità progetto' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La rottura di ieri è un fallimento che noi, come classe dirigente dei due partiti, dobbiamo tutti riconoscere e di cui tutti dobbiamo assumerci la responsabilità. Io lo faccio anche in prima persona in quanto, avendo svolto il ruolo di vicepresidente nella Federazione per rappresentare Italia Viva, mi sento parte protagonista di questo fallimento. Per prima cosa, quindi, chiedo scusa ai nostri elettori". Così Elena Bonetti su Fb. Ma, osserva, "rimane urgente la necessità di questo progetto, perché urgente è rappresentare quei cittadini che non si riconoscono nei due estremi dell'arco parlamentare. I cittadini, ridotti a spettatori attoniti di uno desolante show sui social. Il tema è come fare. Innanzitutto non fermandoci ad imputare le colpe di quanto è accaduto all'uno e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La rottura di ieri è un fallimento che noi, come classe dirigente dei due partiti, dobbiamo tutti riconoscere e di cui tutti dobbiamo assumerci la responsabilità. Io lo faccio anche in prima persona in quanto, avendo svolto il ruolo di vicepresidente nella Federazione per rappresentare Italia Viva, mi sento parte protagonista di questo fallimento. Per prima cosa, quindi, chiedo scusa ai nostri elettori". Così Elenasu Fb. Ma, osserva, "rimaneladi questo, perchéè rappresentare quei cittadini che non si riconoscono nei due estremi dell'arco parlamentare. I cittadini, ridotti a spettatori attoniti di uno desolante show sui social. Il tema è come fare. Innanzitutto non fermandoci ad imputare le colpe di quanto è accaduto all'uno e ...

