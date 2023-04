Terzo mandato nel mirino degli ‘intellettuali anti De Luca’: “Vietato dalla Costituzione e pure dallo statuto Pd” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiC’è un convitato di pietra, nel salone Belle Époque del Gran Caffè Gambrinus a Napoli, ed è il governatore della Campania. E ci sono i forfait dell’ultimo minuto, per impegni improrogabili: Sandro Ruotolo, neo componente della segreteria Pd, e Salvatore Micillo, coordinatore regionale M5S. Ma gli “intellettuali anti De Luca” non abbassano la guardia, e sparano ad alzo zero sull’inquilino di Santa Lucia. “Altro che lanciafiamme per il Covid: De Luca è come la signora della Madonna di Trevignano, racconta palle” attacca Pietro Spirito, ex presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale. Nel mirino ci sono i dati Eurostat sulla Campania, ma anche i risultati su sanità e trasporti. L’happening napoletano è un fuoco di fila contro il governatore, anzi “Il Monarca”. Così si intitola il libro – curato da Luciana Libero e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiC’è un convitato di pietra, nel salone Belle Époque del Gran Caffè Gambrinus a Napoli, ed è il governatore della Campania. E ci sono i forfait dell’ultimo minuto, per impegni improrogabili: Sandro Ruotolo, neo componente della segreteria Pd, e Salvatore Micillo, coordinatore regionale M5S. Ma gli “intellettualiDe Luca” non abbassano la guardia, e sparano ad alzo zero sull’inquilino di Santa Lucia. “Altro che lanciafiamme per il Covid: De Luca è come la signora della Madonna di Trevignano, racconta palle” attacca Pietro Spirito, ex presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale. Nelci sono i dati Eurostat sulla Campania, ma anche i risultati su sanità e trasporti. L’happening napoletano è un fuoco di fila contro il governatore, anzi “Il Monarca”. Così si intitola il libro – curato da Luciana Libero e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LCronache : Costa,terzo mandato? Vediamo se lo vota opposizione - AttentoAlTweet : @laura_ceruti Luciano Nobili, come al solito, sputa nel piatto dove mangia. dovrebbe ringraziare a vita Carlo Cale… - rosati22 : RT @patriziaprestip: Lo stop di #Schlein al terzo mandato per presidenti di regione significherà anche NO al quarto, quinto, sesto mandato… - stvylesart : bhaaa il prof di scienza ha mandato un form da compilare per iscriverci alla prova in itinere e vuole pure sapere s… - positanonews : Scala, il saluto del sindaco Luigi Mansi alla conclusione del suo terzo mandato: “Grazie per aver creduto in me” -