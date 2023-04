Terrore in due garage di Roma, minacciano i custodi con la pistola e portano via due auto (Di venerdì 14 aprile 2023) Hanno messo a segno due colpi in altrettante autorimesse, uno a Centocelle, l’altro al Casilino, per portare via auto di grossa cilindrata, ma soprattutto del valore di migliaia e migliaia di euro. Due i rapinatori, due le rapine messe a segno in una manciata di minuti una dall’altra, nelle prime ore di mercoledì mattina. I colpi messi a segno nelle prime ore della mattina Erano le 6 e 10 quando sono arrivati in via Casilina, al civico 347, con il viso coperto da passamontagna hanno minacciato i custodi con la pistola, si sono fatti consegnare le chiavi dell’auto scelta e sono scappati a grande velocità. In un caso si sono impossessati di Volkswagen T -Cross, nell’altro di una Tiguan della medesima marca, per un bottino complessivo da 60mila euro. In un caso, si è trattato di un ‘lavoro’ pulito, i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Hanno messo a segno due colpi in altrettanterimesse, uno a Centocelle, l’altro al Casilino, per portare viadi grossa cilindrata, ma soprattutto del valore di migliaia e migliaia di euro. Due i rapinatori, due le rapine messe a segno in una manciata di minuti una dall’altra, nelle prime ore di mercoledì mattina. I colpi messi a segno nelle prime ore della mattina Erano le 6 e 10 quando sono arrivati in via Casilina, al civico 347, con il viso coperto da passamontagna hanno minacciato icon la, si sono fatti consegnare le chiavi dell’scelta e sono scappati a grande velocità. In un caso si sono impossessati di Volkswagen T -Cross, nell’altro di una Tiguan della medesima marca, per un bottino complessivo da 60mila euro. In un caso, si è trattato di un ‘lavoro’ pulito, i due ...

