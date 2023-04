Termovalorizzatori, c’è chi dice Sì. Tabarelli a TPI: “Non c’è alternativa” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, fa un’analisi ruvida: o si interra il pattume o lo si termovalorizza. Tertium non datur. Ma perché sono ancora così forti le contrapposizioni, tanto da far cadere governi e maggioranze? Ne abbiamo parlato con Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, società leader nella ricerca su ambiente e problematiche dell’energia. Tabarelli, termovalorizzatore di Roma: sì o no?«Sì, senza dubbio». Perché sì?«Perché in tutto il mondo il ciclo dei rifiuti si conclude con il recupero energetico. Non ci sono alternative. Tutte le civiltà progredite termovalorizzano. Abbiamo impianti di questo genere in tutto il mondo progredito. In Italia è pieno, sono ovunque nella pianura padana. Che sia proprio la capitale d’Italia a esserne sprovvista è imbarazzante». Chi si oppone sostiene che la soluzione c’è, ed è ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, fa un’analisi ruvida: o si interra il pattume o lo si termovalorizza. Tertium non datur. Ma perché sono ancora così forti le contrapposizioni, tanto da far cadere governi e maggioranze? Ne abbiamo parlato con Davide, presidente e fondatore di Nomisma Energia, società leader nella ricerca su ambiente e problematiche dell’energia., termovalorizzatore di Roma: sì o no?«Sì, senza dubbio». Perché sì?«Perché in tutto il mondo il ciclo dei rifiuti si conclude con il recupero energetico. Non ci sono alternative. Tutte le civiltà progredite termovalorizzano. Abbiamo impianti di questo genere in tutto il mondo progredito. In Italia è pieno, sono ovunque nella pianura padana. Che sia proprio la capitale d’Italia a esserne sprovvista è imbarazzante». Chi si oppone sostiene che la soluzione c’è, ed è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcellaGaglia1 : @anninavigneto @worldernest I rifiuti per strada si chiamarsi “essere sozzi” non risolvibile bruciando i rifiuti. I… - EmiRevSilver : @Alcibia99845815 il ragazzo era nel bosco dove c'erano appositi cartelli per segnalare la presenza, se era stupido… - ultimora_pol : Carlo #Calenda risponde a Bersani: 'Sono d'accordo con Misiani per il 70% delle cose. Tu con la Schlein su politica… - kindoblue : @fevalent @gloquenzi C’è sempre una soluzione semplice, elegante e sbagliata ad ogni problema. La questione è che… - alex_lucchiari : @Roberto36622862 @gloquenzi E capirai. Che ci sia gente con la segatura nel cervello non è una novità. Nel mondo ci… -

Sandro Ruotolo vuole un referendum sul termovalorizzatore a Roma, il Pd rischia (ancora) di spaccarsi ... di fare un salto in Emilia - Romagna, dove i termovalorizzatori sono sette, dove la differenziata è al 73 per cento e dove da anni, tanto per dirne una, il comune di Roma, non essendo in grado di ... Chi ha vinto la partita delle nomine Le prime pagine 'Termovalorizzatori, Pnrr e guerra. Nel Pd non c'è una linea ma...opinioni personali', si legge nel taglio alto ('Elly dì qualcosa'). DOMANI 'Le nomine si trasformano in suk. Meloni cede Enel a ... Top e Flop, i protagonisti di giovedì 13 aprile 2023 - Ma nessuno però comunica al sindaco Pd di Roma Roberto Gualtieri che per il suo Partito i termovalorizzatori non si devono far e e quindi il motivo per cui i romani lo hanno votato ed eletto è venuto ... ... di fare un salto in Emilia - Romagna, dove isono sette, dove la differenziata è al 73 per cento e dove da anni, tanto per dirne una, il comune di Roma, non essendo in grado di ..., Pnrr e guerra. Nel Pd non c'è una linea ma...opinioni personali', si legge nel taglio alto ('Elly dì qualcosa'). DOMANI 'Le nomine si trasformano in suk. Meloni cede Enel a ...Ma nessuno però comunica al sindaco Pd di Roma Roberto Gualtieri che per il suo Partito inon si devono far e e quindi il motivo per cui i romani lo hanno votato ed eletto è venuto ... La sinistra ha Fedez, Resistenza e posacenere da borsa Tempi.it