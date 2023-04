Tentato duplice omicidio a Centocelle, Calderon condannato a 12 anni (Di venerdì 14 aprile 2023) È arrivato il pronunciamento del tribunale di Roma, sul Tentato duplice omicidio dei fratelli Emanuele e Alessio Costantino, contestato a Raul Esteban Calderon. La magistratura capitolina ha emanato sentenza di condanna, nei confronti di Calderon, a 12 anni di carcere con rito abbreviato. I due fratelli Costantino vittime di un agguato I due fratelli sarebbero stati vittima di un agguato che si è consumato il 13 luglio del 2021 in viale dell’Alessandrino a Roma, poiché mesi prima avevano riempito di botte il nipote di Giuseppe Molisso, considerato dagli investigatori il boss della Nuova Camorra, legato al clan Senese. Tra Molisso e il padre dei due Costantino, Andrea, conosciuto con il soprannome di ‘Er verdura’, non corre buon sangue. Dalle risultanze investigative, ricreati tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) È arrivato il pronunciamento del tribunale di Roma, suldei fratelli Emanuele e Alessio Costantino, contestato a Raul Esteban. La magistratura capitolina ha emanato sentenza di condanna, nei confronti di, a 12di carcere con rito abbreviato. I due fratelli Costantino vittime di un agguato I due fratelli sarebbero stati vittima di un agguato che si è consumato il 13 luglio del 2021 in viale dell’Alessandrino a Roma, poiché mesi prima avevano riempito di botte il nipote di Giuseppe Molisso, considerato dagli investigatori il boss della Nuova Camorra, legato al clan Senese. Tra Molisso e il padre dei due Costantino, Andrea, conosciuto con il soprannome di ‘Er verdura’, non corre buon sangue. Dalle risultanze investigative, ricreati tutti i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Tentato duplice omicidio a Centocelle, Calderon condannato a 12 anni - Pliis3 : @CampiMinati Come dire che il duplice tentato omicidio vale quanto il tentato omicidio. Certe analisi di regola so… - itsmikapenniman : comunque una volta avevo twittato che a livello nazionale del trentino di parla solo in caso di orsi e come vedete… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: La morte di un giovane runner nei boschi di #Caldes, forse per l'aggressione di un #orso, e il tentato duplice omicidio… - TgrRaiTrentino : La morte di un giovane runner nei boschi di #Caldes, forse per l'aggressione di un #orso, e il tentato duplice omic… -