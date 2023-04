Tensioni per Roma-Feyenoord, si teme il caos dopo la decisione di sospendere le trasferte (Di venerdì 14 aprile 2023) Mancano solamente sei giorni, e la Capitale sarà il luogo che ospiterà un evento per il quale la tensione ha iniziato a propagarsi già nelle ultime settimane: la partita tra Roma e Feyenoord. Nella giornata di ieri, poi, è arrivata l’ulteriore conferma: mentre i giallorossi erano a Rotterdam per il match di andata, è arrivata la protesta esplicita contro la decisione di vietare le trasferte per il 20 aprile. Feyenoord-Roma, vietata la trasferta ai tifosi Romanisti. Il club olandese: “Non ci sarà nessun tifoso italiano il 13 Aprile a Rotterdam” Tensioni per la partita Roma-Feyenoord Un vero e proprio problema, come scrivono sui social gli esponenti dell’associazione dei tifosi del Feyenoord, perché in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Mancano solamente sei giorni, e la Capitale sarà il luogo che ospiterà un evento per il quale la tensione ha iniziato a propagarsi già nelle ultime settimane: la partita tra. Nella giornata di ieri, poi, è arrivata l’ulteriore conferma: mentre i giallorossi erano a Rotterdam per il match di andata, è arrivata la protesta esplicita contro ladi vietare leper il 20 aprile., vietata la trasferta ai tifosinisti. Il club olandese: “Non ci sarà nessun tifoso italiano il 13 Aprile a Rotterdam”per la partitaUn vero e proprio problema, come scrivono sui social gli esponenti dell’associazione dei tifosi del, perché in ...

