Tensioni con gli ultras | il presidente del Napoli De Laurentiis sarà messo sotto scorta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Aldel, Aurelio Deassegnata laa seguito delledelle ultime settimane con una parte deglidel club. Lo riferisce l’Ansa, secondo la quale la misura sarebbe stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano. Nell’ultima partita di campionato giocata in casa, quella contro il Milan poi persa 0-4, i tifosi sono rimasti in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sull’ingresso allo stadio di striscioni e bandiere. Foto: EPA/Ronald Wittek su Open Leggi anche:, vertice al Viminale in vista della festa Scudetto: cosa prevede il piano sicurezza per la città Scontri in curva, arrestati duedel ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , finisce sotto scorta . Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla Prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras. Contro il Milan gli ultrà in silenzio: ecco perché Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sull'ingresso allo stadio di striscioni e bandiere.

Napoli: scorta a De Laurentiis dopo le tensioni con gli ultras - Sportmediaset Sport Mediaset

