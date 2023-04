Tensione a Oggi è Un Altro Giorno: Romina Carrisi si sfoga (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci sarebbe della Tensione a Oggi è Un Altro Giorno e il clima teso è emerso grazie a un tweet di Romina Carrisi in risposta ad un utente su Twitter. Commentando la puntata su Twitter, un utente ha cinguettato: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia? #OggièunAltroGiorno“. Un tweet che ha attirato le attenzioni della diretta interessata che citandolo gli ha così risposto: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO” – fino alla frecciatina finale che denota un po’ di Tensione in studio – “Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci sarebbe dellaè Une il clima teso è emerso grazie a un tweet diin risposta ad un utente su Twitter. Commentando la puntata su Twitter, un utente ha cinguettato: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia? #èun“. Un tweet che ha attirato le attenzioni della diretta interessata che citandolo gli ha così risposto: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO” – fino alla frecciatina finale che denota un po’ diin studio – “Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Tensione a Oggi è Un Altro Giorno: Romina Carrisi si sfoga - rassegnally : 'In tutta serenità', con un plotone di poliziotti in assetto antisommossa davanti alla porta: @libe fotografa la te… - giabro1960 : @janniksin @Lorenzo1Musetti oggi pomeriggio sarò assolutamente felice a metà e guardando questa magnifica partita n… - garosi_andrea : #temporali oggi sulla PIANURA LOMBARDA si sono riversati in seno alla perturbazione atlantica. qua potete vedere… - l_diamanti : @camilla_milla23 È stato difeso da tutti. L'hashtag credo sia nato spontaneo, per smorzare la tensione oggi. Qui s… -