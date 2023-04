Tennis | Torneo Barcellona Nadal rimanda il rientro ' Non sono pronto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - marcodimaio : Un grandissimo Lorenzo Musetti elimina Djokovic e trova Sinner nei quarti del torneo ATP Masters 1000 a Montecarlo.… - Agenzia_Ansa : Dopo aver rinunciato al torneo di Montecarlo, Rafa Nadal non giocherà neanche l'Atp di Barcellona. Lo ha annunciato… - sportli26181512 : Nadal salta anche Barcellona: 'Non sono ancora pronto': L'annuncio dello spagnolo su Instagram: 'Barcellona è un to… - MarcoCiprianoRF : RT @lorenzofares: Rafa #Nadal ???? non giocherà neanche il torneo #atp500 di Barcellona. Dapprima iscritto, si è cancellato oggi #tennis #14… -

"Barcellona è unspeciale per me - ha scritto Nadal su Instagram - ma non sono pronto per competere perciò continuerò la mia preparazione per tornare alle competizioni". Lo spagnolo non ha più ...... solo i suoi 14 trionfi al Roland Garros battono i 12 successi a Barcellona nella classifica per il maggior numero di titoli conquistati da un giocatore in uno stessonelmaschile. A ...Il tennista spagnolo lo ha annunciato attraverso un post su Instagram: 'Barcellona è unspeciale per me, perché è il mio club di adozione e perché giocare in casa è sempre una sensazione unica.

Il campione maiorchino non gioca dalla sconfitta al secondo turno di Melbourne ROMA (ITALPRESS) - Rafael Nadal rimanda ancora il momento del ...In questi giorni sta andando in scena il Masters 1000 di Monte-Carlo, primo torneo importante sulla terra e torneo che vede protagonisti alcuni tra i migliori tennisti al mondo. In questo torneo ...