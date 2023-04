Tennis | Sinner-Musetti a Monte-Carlo anche in live streaming Sky Sport su YouTube 

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tra i quarti di finale oggi in programma al Masters 1000 dice n'è uno che parla solo italiano. È quello tra Jannike Lorenzoche nel quarto e ultimo incontro odierno sul campo Ranieri III (il programma è cominciato alle ore 11) si sfideranno intorno alle 16:20 per un posto in semifinale.Un incontro storico perché per la prima volta ci sarà un derby italiano nei quarti di finale di un Masters...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Magico Muso ?? Vittoria in rimonta sul n°1 del mondo Djokovic per 4-6 7-5 6-4 Sara derby ???? con Sinner per un po… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - renlouiss : RT @federtennis: ???? Musetti ?? Sinner ???? Il primo derby tutto azzurro nei QF di un Masters 1000! ?? Chi raggiungerà la ???????????????????? di Monte-… - edovirgy19 : @Berta_SergiBS Il modo in cui gioca Medvedev infastidisce Sinner molto di più sul cemento, sulla terra è tutto un a… -

...una nuova "Squadra" Milano pronta a divertirsi con ildel futuro e soprattutto con Musetti Cosa manca aper coincidere colche tutti si aspettano E' il Napoli - Milan del...MONTECARLO (MONACO) - Derby italiano ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo , con Jannike Lorenzo Musetti che si sfidano per conquistare un posto in semifinale. Una sfida carica di emozioni per gli ultimi due azzurri rimasti nel torneo, dopo il ritiro di Berrettini. Segui i ...In questo 202 3 Janniksta correndo a perdifiato e non sembra avere la benché minima ... I tornei dipiù prestigiosi mettono in palio prize money molto cospicui, motivo per il quale è del ...

Sinner-Musetti all'ATP Monte-Carlo: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Dopo l'impresa con Djokovic, il toscano sfiderà l'altoatesino. Così il tennis italiano risplende di una luce nuova. Storia di un'amicizia-rivalità nata quattro anni fa agli Internazionali d'Italia ...Beating Novak is something remarkable for me." Musetti will next face fellow Italian Jannik Sinner, who beat Hubert Hurkacz. In the last act of the evening, Medvedev continued his impressive form this ...