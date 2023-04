Tennis, Sinner-Musetti a Monte-Carlo anche in live streaming Sky Sport su YouTube (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra i quarti di finale oggi in programma al Masters 1000 di Monte-Carlo ce n'è uno che parla solo italiano. È quello tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che nel quarto e ultimo incontro odierno sul campo Ranieri III (il programma è cominciato alle ore 11) si sfideranno intorno alle 16:20 per un posto in semifinale.Un incontro storico perché per la prima volta ci sarà un derby italiano nei quarti di finale di un Masters... Leggi su digital-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Tra i quarti di finale oggi in programma al Masters 1000 dice n'è uno che parla solo italiano. È quello tra Jannike Lorenzoche nel quarto e ultimo incontro odierno sul campo Ranieri III (il programma è cominciato alle ore 11) si sfideranno intorno alle 16:20 per un posto in semifinale.Un incontro storico perché per la prima volta ci sarà un derby italiano nei quarti di finale di un Masters...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Magico Muso ?? Vittoria in rimonta sul n°1 del mondo Djokovic per 4-6 7-5 6-4 Sara derby ???? con Sinner per un po… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - digitalsat_it : Tennis, Sinner-Musetti a Monte-Carlo anche in live streaming Sky Sport su YouTube - zuggy04 : RT @LaStampa: Tennis, straordinario Musetti: a Monte Carlo batte Djokovic e conquista i quarti di finale, “E’ un sogno”. Ora lo aspetta il… -