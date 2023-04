Tennis: Musetti battuto a Montecarlo. Sinner va in semifinale vincendo l’inedito derby azzurro (Di venerdì 14 aprile 2023) - Sfuma il sogno di Lorenzo Musetti di approdare alle semifinali del torneo di Montecarlo. Dopo Indian Wells e Miami anche Montecarlo, ossia il terzo Masters 1000 consecutivo in cui Jannik Sinner raggiunge le semifinali. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 aprile 2023) - Sfuma il sogno di Lorenzodi approdare alle semifinali del torneo di. Dopo Indian Wells e Miami anche, ossia il terzo Masters 1000 consecutivo in cui Jannikraggiunge le semifinali.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : La vittoria più importante della carriera di Lorenzo! ?? La prima contro Djokovic ? La prima contro un n.1 ? ?? All… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - dfnzdmr : Atp Monte-Carlo - Il dritto di Jannik Sinner è un missile, Musetti non può nulla - Maracanasport : RT @federtennis: Dopo Indian Wells e Miami #Sinner arriva in SF anche a Monte-Carlo! ?? Il derby ???? è suo: 6-2 6-2 a #Musetti #tennis htt… -