(Di venerdì 14 aprile 2023) Uno strabiliante Lorenzoil numero uno al mondo Novake raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di. Una vittoria storica per ilitaliano e per il classe 2002. Il serbo, avanti di un set, è stato rimontato dall’italiano e nel corso del match ha perso le: sul punteggio di 6-4/5-5, conavanti 40-0,va al servizio, che mette un rovescio in rete e regala il break all’avversario: preso da un attacco di rabbia, il campione serbo raggiunge la propria panchina e piega con un calcio la racchetta.non si fa influenzare dall’episodio e trionfa a, vincendo con il punteggio di 4-6/7-5/6-4. Ai quarti di finale – venerdì alle 16:20 – si assisterà al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : La vittoria più importante della carriera di Lorenzo! ?? La prima contro Djokovic ? La prima contro un n.1 ? ?? All… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Ganbol74 : RT @AdrianoPortogal: Impresa Musetti, batte Djokovic e va ai quarti a Montecarlo - Tennis - ANSA GRAZIE VACCINO !!!! - fattoquotidiano : Tennis, Musetti batte Djokovic a Montecarlo e Nole perde le staffe: ecco cosa è successo -

SINNER (ITA) -(ITA). TABELLONE: Tutti i risultati del torneo di Montecarlo Per vedere in diretta streaming le partite, puoi fare l'abbonamento a Now - Tv Abbonati qui a Now - ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sinner e...mediante i due canali adibiti alla copertura del Centrale ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(205) ...La sfida tra i due azzurri per l'accesso alla semifinale del Masters 1000 sulla terra rossa ...

Super Musetti a Montecarlo! Batte Djokovic, ora i quarti con Sinner. E scrive: "Supercoach" La Gazzetta dello Sport

Il serbo, avanti di un set, è stato rimontato dall’italiano e nel corso del match ha perso le staffe: sul punteggio di 6-4/5-5, con Musetti avanti 40-0, Nole va al servizio, che mette un rovescio in ...Il nostro tennis lo merita». Importantissima sarà la capacità di recupero, con l’aggiunta, per Musetti, delle energie mentali consumate per rimanere attaccato e poi superare un campione leggendario ...