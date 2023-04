Tennis | King Cup | Slovacchia-Italia 0-2 | azzurre a un passo dalle Finals

(Di venerdì 14 aprile 2023) Bratislava, 14 apr. - (Adnkronos) -ad undopo aver chiuso in vantaggio 2-0 sullaa Bratislava la prima giornata della sfida valida per il turno preliminare della Billie JeanCup, in programma fino a sabato sul veloce indoor della Ntc Arena di Bratislava. Nel primo singolare Camila Giorgi, numero 43 del mondo, ha liquidato 6-2, 6-3, in un'ora e 16 minuti di partita, Anna-Karolina Schmiedlova, numero 96 Wta. Nel secondo match Martina Trevisa, numero 20 del ransi è imposta 7-6 (10-8), 6-3, in un'ora e 47 minuti di gioco, su Viktoria Kuzmova-Hruncakova, numero 127 Wta. Sabato (ore 12) la sfida tra le due numero uno dei rispettivi team, Schmiedlova e Trevisan: a seguire quella tra le due numero due, ...

L'Italia è in vantaggio per 1 - 0 sulla Slovacchia al termine del primo singolare del turno preliminare della Billie JeanCup, in corso di svolgimento sul veloce indoor della Ntc Arena di Bratislava. Camila Giorgi, numero 43 del mondo, supera Anna - Karolina Schmiedlova, numero 96 del ranking Wta, con il punteggio ......in casa può contare sulla presenza di suo fratello e su quella del capitano di Billie JeanCup ... In semifinale sarà big match contro la quindicenne Mirra Andreeva che con il suoha ...Giornata di grandeal Country Club con i quarti di finale: si giocano anche Fritz - Tsitsipas e Medvedev - Rune ... è il secondo match del Qualifiers di Billie JeanCup dopo che Giorgi ha ...

Tennis: King Cup, Giorgi batte Schmiedlova e Slovacchia-Italia 0-1 Il Dubbio

Bratislava, 14 apr. – (Adnkronos) – Italia ad un passo dalle Finals dopo aver chiuso in vantaggio 2-0 sulla Slovacchia a Bratislava la prima giornata della sfida valida per il turno preliminare della ...