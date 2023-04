Tennis | BJ King Cup Vincono Giorgi e Trevisan | Slovacchia - Italia 0 - 2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicochampallier : @JeuSetMaths @CaroGarcia @BJKCup - sportface2016 : #BJKCup | Camila #Giorgi domina #Schmiedlova in due set: #Italia in vantaggio 1-0 sulla #Slovacchia a #Bratislava - Affaritaliani : Tennis, Camila Giorgi e l'Italia contro la nazionale italiana maledetta - pilloledirock : Il 12 aprile 1975 al primo posto della Hot 100 di Billboard c’era “Philadelphia Freedom” di Elton John. La canzon… - sportface2016 : #BJKCup 2023, l'#Italia pronta a sfidare la #Slovacchia. #Garbin: 'Sensazioni positive' -

Le azzurre sono ora a un passo dalle Finals di novembre. BRATISLAVA (SLOVACCHIA) - Camila Giorgi e Martina Trevisan trascinano l'Italia di Billie JeanCup, contro la Slovacchia, nel match in scena sul duro indoor della NTC Arena di Bratislava che vale un posto per le Finals di novembre. Dopo i primi due singolari le tenniste azzurre sono in ......Cup contro la Slovacchia . A Bratislava, dopo il netto successo di Camila Giorgi ai danni di Schmiedlova, è arrivata anche la sofferta me ben giocata vittoria della numero uno del nostro...Giornata di grandeal Country Club con i quarti di finale: si giocano anche Fritz - Tsitsipas e Medvedev - Rune ... è il secondo match del Qualifiers di Billie JeanCup dopo che Giorgi ha ...

Tennis: King Cup, Slovacchia-Italia 0-2, azzurre a un passo dalle ... Il Dubbio

Bratislava, 14 apr. – (Adnkronos) – Italia ad un passo dalle Finals dopo aver chiuso in vantaggio 2-0 sulla Slovacchia a Bratislava la prima giornata della sfida valida per il turno preliminare della ...L'Italia sorride in Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin, impegnate nel preliminare con la Slovacchia, hanno concluso la prima giornata di gara avanti 2-0. Sul cemento indoor della NTC ...