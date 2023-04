Tennis: Atp Montecarlo, Sinner vince il derby con Musetti e va in semifinale contro Rune (Di venerdì 14 aprile 2023) Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e settima testa di serie, supera nel derby azzurro il toscano Lorenzo Musetti, numero 21 Atp e 16 del seeding, suo coetaneo, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 15 minuti. Sinner sfiderà domani il 19enne danese Holger Rune, numero 9 del mondo e 6 del tabellone. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023), 14 apr. -(Adnkronos) - Jannikapproda per la prima volta in carriera inal torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e settima testa di serie, supera nelazzurro il toscano Lorenzo, numero 21 Atp e 16 del seeding, suo coetaneo, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 15 minuti.sfiderà domani il 19enne danese Holger, numero 9 del mondo e 6 del tabellone.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - marcodimaio : Un grandissimo Lorenzo Musetti elimina Djokovic e trova Sinner nei quarti del torneo ATP Masters 1000 a Montecarlo.… - CorSport : ?? Atp Montecarlo, #Sinner vola in semifinale: #Musetti ko in due set ? - nessuno9000 : RT @SkySport: ? Sinner vola in semifinale ? -