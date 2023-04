“Temporali e maltempo”. Meteo Italia, weekend rovinato in 7 regioni: le previsioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Meteo Italia, scatta l’allerta su 7 regioni. Negli ultimi giorni, festività pasquali incluse, gli Italiani hanno dovuto fare i conti nuovamente con il cattivo tempo. Nelle scorse settimane le previsioni del colonnello Mario Giuliacci hanno fatto il giro del web, andando poi incontro a una conferma effettiva durante le giornate di Pasqua e Pasquetta: “torneranno difatti altre piogge”, ha spiegato l’esperto. Venti freddi e repentini cali delle temperature: gli Italiani si apprestano ad assistere a un ulteriore ondata di maltempo previsto in particolar modo su alcune regioni. Allerta gialla su 7 regioni Italiane. Il Sud Italia ha trascorso le festività pasquali sotto gli ombrelli: piogge sparsi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023), scatta l’allerta su 7. Negli ultimi giorni, festività pasquali incluse, glini hanno dovuto fare i conti nuovamente con il cattivo tempo. Nelle scorse settimane ledel colonnello Mario Giuliacci hanno fatto il giro del web, andando poi incontro a una conferma effettiva durante le giornate di Pasqua e Pasquetta: “torneranno difatti altre piogge”, ha spiegato l’esperto. Venti freddi e repentini cali delle temperature: glini si apprestano ad assistere a un ulteriore ondata diprevisto in particolar modo su alcune. Allerta gialla su 7ne. Il Sudha trascorso le festività pasquali sotto gli ombrelli: piogge sparsi e ...

