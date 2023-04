Tempesta d' amore | puntate italiane | Ariane è incinta | la reazione di Cornelia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ad', nel corso delle prossime, si susseguiranno diversi colpi di scena che destabilizzeranno ancorae Robert. Tutto partirà quandointuirà che lo chef ha dubbi sulla loro relazione e potrebbe lasciarla. Affinché il suo amato resti legato a lei, la dark lady gli confesserà, a sorpresa, di essere. Robert sarà scioccato da questa notizia inaspettata, ma lo sarà ancora di più la Holle. Quest'ultima scoprirà la verità quando vedrà lo chef impedire alla sua fidanzata di bere dell'alcol. Sconvolta da quella rivelazione,non perderà tempo per chiarire le cose con il suo ex e lo affronterà in privato. In quel frangente, tra i due nascerà un'accesa discussione durante la quale la governante del Fürstenhof chiederà a ...

Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 15 al 21 aprile 2023: Robert e Ariane vicini al “sì” SuperGuidaTV

