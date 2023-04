Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tiarossi2 : RT @CalcioFinanza: Il presidente della Liga Javier #Tebas accusato in Spagna: «Soldi dal Maiorca come #Negreira col #Barcellona» https://t.… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tebas accusato in Spagna: «Soldi dal Maiorca come Negreira col Barça»: Il presidente della Lig… - Mario192710 : RT @CalcioFinanza: Il presidente della Liga Javier #Tebas accusato in Spagna: «Soldi dal Maiorca come #Negreira col #Barcellona» https://t.… - scala_mario : RT @CalcioFinanza: Il presidente della Liga Javier #Tebas accusato in Spagna: «Soldi dal Maiorca come #Negreira col #Barcellona» https://t.… - CalcioFinanza : Il presidente della Liga Javier #Tebas accusato in Spagna: «Soldi dal Maiorca come #Negreira col #Barcellona»… -

Ieri La Vanguardia hail presidente della lega, Javier, di aver presentato documenti falsi alla Procura per tirare dentro l'inchiesta i due ex presidenti del Barcellona. El Mundo ...... quotidiano politico catalano, in prima pagina: 'ha fornito alla Procura una prova falsa per ... 'Il titolo de La Vanguardia è falso, non abbiamonessuno, come corroborato dalla stessa ...In queste ore in Spagna è scoppiato il caso, con il presidente della Liga che è statoin un articolo de 'La Vanguardia' di aver fornito prove false contro il Barcellona per incriminare il club blaugrana nell'ambito dell'inchiesta ...

Tebas accusato in Spagna: «Soldi dal Maiorca come Negreira con il ... Calcio e Finanza

Da Torino a Udine, da Milano a Roma: l’Italia è scossa dalle indagini sul calcio. Anche in Europa regna il caos con molti fronti giudiziari aperti ...Ore roventi in Spagna dove il presidente della LNP (la federazione calcistica) Javier Tebas è stato accusato di aver fornito prove false per il caso Negreira che coinvolge il Barcellona. Il tutto, ...