Tavassi e Donnamaria: arriva il faccia a faccia nella festa post GF Vip, cosa è successo (Di venerdì 14 aprile 2023) Alla fine il tanto atteso faccia a faccia tra Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria è avvenuto, seppur lontano dai riflettori (o almeno in parte). I due ex Vipponi fino a poco prima della festa post GF Vip durante la quale è esploso il cosiddetto audio-gate, non avevano ancora avuto modo di confrontarsi dopo l'allontanamento in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jovanna2872 : @Investigsocial Fino a quando tavassi 'starà 'con micol non potrà mai chiarire con donnamaria - blogtivvu : Tavassi e Donnamaria: arriva il faccia a faccia nella festa post GF Vip, cosa è successo #gfvip #donnalisi… - carlettipaola16 : @littlegirl880 @Investigsocial A parte che non è vero,Tavassi gli ha detto più volte che se'non riusciva'a stare se… - sempre_avanti1 : @Investigsocial Bene ??meglio così, dopo tutto quello che ha raccontato di Micol ,Donnamaria ,stravolgendo anche alc… - MiriamZodio : RT @Investigsocial: Tavassi e Donnamaria ieri sera si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla, i due erano freddissimi e… -