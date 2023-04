Tare: «Obiettivo Champions League. Nel 2017 con l’Inter…» (Di venerdì 14 aprile 2023) Igli Tare commenta prima della partita tra Spezia e Lazio la situazione dei biancocelesti in classifica. Il direttore sportivo sottolinea l’unico Obiettivo prefissato su Sky Sport dalla dirigenza. Obiettivo – Igli Tare è chiaro e categorico per la sua Lazio, l’Obiettivo è solo uno da inizio stagione: «È inutile sottolineare, è un Obiettivo prefissato dall’inizio della stagione e frutto di un lavoro di anni. Con Sarri le cose sono cambiate, la squadra ha fatto un passo in più nell’organizzazione e siamo la miglior difesa. L’Obiettivo Champions League è fondamentale per la crescita del progetto Lazio. Il percorso di questa società è sempre stato tendente alla crescita, siamo arrivati già vicini alla Champions ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Iglicommenta prima della partita tra Spezia e Lazio la situazione dei biancocelesti in classifica. Il direttore sportivo sottolinea l’unicoprefissato su Sky Sport dalla dirigenza.– Igliè chiaro e categorico per la sua Lazio, l’è solo uno da inizio stagione: «È inutile sottolineare, è unprefissato dall’inizio della stagione e frutto di un lavoro di anni. Con Sarri le cose sono cambiate, la squadra ha fatto un passo in più nell’organizzazione e siamo la miglior difesa. L’è fondamentale per la crescita del progetto Lazio. Il percorso di questa società è sempre stato tendente alla crescita, siamo arrivati già vicini alla...

